صناديق الأسهم تستقطب أكبر تدفقات أسبوعية في نحو شهرين

لندن (رويترز)

استقطبت صناديق الأسهم العالمية أكبر تدفقات أسبوعية لها في شهرين في الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس، مدعومة بأرباح قوية للشركات واستمرار الآمال في التعافي الاقتصادي.

ووفقاً لبيانات ليبر، تلقت صناديق الأسهم العالمية 19.64 مليار دولار في أكبر دخول للتدفقات منذ أواخر يونيو.

وجذبت صناديق الأسهم الأميركية معظم القيمة، لتستقطب تدفقات بقيمة 13.3 مليار دولار، بينما تراخى أداء صناديق الأسهم في أوروبا وآسيا، لتستقطب فقط 4.5 مليار دولار، و0.5 مليار دولار على الترتيب. وقالت أو. سي. بي. سي في تقرير إن معظم التدفقات الداخلة إلى أميركا الشمالية هي على الأرجح «إجراء دفاعي في مواجهة المخاطر الآخذة في التزايد من الشرق».

ويرجع الأداء الباهت للتدفقات في آسيا إلى اضطراب في أفغانستان ومخاوف جديدة بشأن تباطؤ الاقتصاد في الصين، حيث جاء الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل من التوقعات في يوليو تموز.

وواجهت صناديق الأسهم الصينية نزوح تدفقات بقيمة 341 مليون دولار في الأسبوع.