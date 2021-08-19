أبوظبي تؤهل 9 شركات لمشروع «استبدال إنارة الطرق»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن تأهيل تسع شركات للمشاركة في المرحلة الثانية من مشروع «استبدال إنارة الطرق»، والتي طرحت في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تمويل وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة 135.742 وحدة إضاءة بتقنيات «إل إي دي» LED ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة في إمارة أبوظبي. وسيساهم المشروع في توفير ما يصل إلى 2.400 مليون كيلو واط، مما يعادل خفض الاستهلاك بنسبة 76 بالمائة، على امتداد فترة المشروع البالغة 12 عاماً.

ويتم منح هذا المشروع وفقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر عن مكتب أبوظبي للاستثمار، وفي إطار سياسته المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار قد استكمل عملية تقييم متطلبات المشاركة في العطاء في إطار آلية تقييم طلبات التأهيل، وأعلن عن تأهيل الشركات والتحالفات التالية: شركة الصين المحدودة لإنشاءات السكك الحديدية (CRCCI)، دوسمان الخليج؛ دتكو للإنشاءات، شركة الكهرباء الفرنسية، EESL/ هانزا لحلول الطاقة، أوراسكوم، سيف بن درويش، شيكون آند بينوي، وإس تي الهندسية. وتنتمي هذه الشركات إلى ثماني دول تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإسرائيل وسنغافورة.

وستتم دعوة الشركات المؤهلة مسبقاً للمشاركة في المرحلة التالية من العطاء وإرسال طلبات تقديم العروض والمواصفات (RfP).

ويعد مكتب أبوظبي للاستثمار الهيئة الحكومية المسؤولة عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، ويتولى المكتب مسؤولية طرح العطاءات الخاصة بمشاريع المساطحة في إطار مهمته الرامية لتوفير بيئة استثمارية مميزة لاستثمارات القطاع الخاص في الإمارة.