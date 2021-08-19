سالم بن سلطان القاسمي: الإمارات وجهة رئيسة للسياح والمستثمرين

رأس الخيمة (وام)

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني، برأس الخيمة أن الدعم والاهتمام الحكومي في قطاع الطيران، وتوفير بنية تحتية صلبة لهذا القطاع، جعل من الإمارات وجهة رئيسة للسياح والزوار والمستثمرين من مختلف بلدان ودول العالم.

وكشف خلال استضافته في برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، عن وجود أفكار لإنشاء معهد للطيران في رأس الخيمة يتولى مسؤولية التدريب والتأهيل في قطاع الطيران المدني. وأضاف أن التطور السياحي الشامل الذي تعيشه رأس الخيمة بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي انعكس إيجاباً على قطاع الطيران في رأس الخيمة الذي استطاع بفضل التزامه بتطبيق الإجراءات والاشتراطات التي تدفع باتجاه خلق مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة.