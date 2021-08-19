الإمارات ضيف شرف معرض الصين والدول العربية

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس أعمال الدورة الخامسة من معرض الصين والدول العربية المقام بمدينة ينتشوان الصينية، والتي تستمر حتى يوم 22 من الشهر الجاري.

ويقام معرض هذا العام بطريقة تجمع بين المعرض الميداني والمعرض السحابي عبر الإنترنت، حيث استخدم جناح الإمارات اللون الأصفر الصحراوي باعتباره اللون الرئيس لخلق جو من التواجد بين الرمال والبحر، مما يعكس الموقع الجغرافي الفريد لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يسلط جناح الإمارات الضوء على إكسبو2020 دبي العالمي، من خلال وسائل عالية التقنية.

وألقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية كلمة عبر تقنية الفيديو في حفل افتتاح المعرض، عبر فيها عن أهمية معرض الصين والدول العربية لدولة الإمارات وهي تشارك هذا العام كضيف شرف، حيث تعزز هذه المنصة العلاقة التجارية والاقتصادية مع الصين، خاصة وأن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 74.4 مليار دولار أميركي في عام 2020، منها واردات بقيمة 39.3 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات غير النفطية 2.7 مليار دولار، كما أن الصين هي ثالث أكبر مستثمر في الإمارات، حيث بلغ حجم الاستثمار الصيني في الإمارات حتى عام 2020 أكثر من 5.4 مليار دولار.

وأضاف أن الإمارات ستواصل خلق بيئة لتطوير الاستثمار والتجارة وستدفع نمو التجارة العالمية من خلال تعزيز إقامة البنى التحية وخاصة في مجال النقل واللوجستيك، فالإمارات تتوفر على أكثر المرافق والتقنيات تقدماً في العالم في مجال النقل واللوجستيك، ودعا إلى مواصلة استكشاف المجالات التي تعزز النمو الاقتصادي في البلدين، بما في ذلك مجالات الطاقة والبنية التحية والموانئ والنقل وتجارة السلع والمشاريع التقنية والتجارة الإلكترونية والزراعة والرقمنة وغيرها من المجالات الحيوية، وأضاف أن الإمارات تشهد تحولاً نحو أنموذج أكثر مرونة واستدامة وتخلق فرصاً لمختلف المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن جميع مناطق المعرض عبارة عن أكشاك خاصة خضراء وصديقة للبيئة، مع استخدام مكثف لتفاعل المعلومات والتقنيات وطرق العرض الرقمي، لتحقيق عرض متزامن عبر الإنترنت وعلى الميدان، ويسلط التصميم العام الضوء على المستوى الدولي ومفهوم التصميم الحديث والعصري ويعكس تنوع أساليب زيارة المعارض.

واستخدم معرض هذا العام أحدث تقنيات المعلومات لتحقيق مشاهدة المعرض عبر تقنية الجيل الخامس(5G)، حيث يمكن للجمهور مشاهدة موقع المعرض في الوقت الفعلي من خلال مناظر بانورامية بزاوية 360 درجة، ومن خلال نظارات الواقع الافتراضي الموجودة في الموقع، مما يؤدي إلى إقامة معارض متزامنة عبر الإنترنت وعلى الميدان.

وفقًا للتقارير الصادرة عن المعرض شاركت في الدورات الأربع السابقة من معرض الصين والدول العربية ما مجموعه 112 دولة ومنطقة، و21 مسؤولاً رفيعاً صينيًا وأجنبيًا، و283 وزير خارجية وضيفاً، وأكثر من 5000 شركة محلية وأجنبية، وأكثر من 40 ألف زائر وشهدت الدورات السابقة توقيع ما مجموعه 936 مشروعًا للتعاون الاقتصادي والتجاري.