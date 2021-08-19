سياحة أم القيوين تطلق ميدالية تذكارية

أم القيوين (وام)

أعلنت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين إطلاق ميدالية تذكارية لفئة /مائتي ريال/ والتي كانت قد أصدرتها سابقا حكومة أم القيوين في الأول من يونيو من عام 1970 والمؤلفة من مجموعة تذكارية لعملات معدنية خاصة مكونة من 8 قطع بواقع 4 قطع ذهبية ومثلها فضية من فئة مائتي ريال.

وتحمل العملة صورة المغفور له الشيخ أحمد بن راشد المعلا - حاكم أم القيوين في الفترة من 1929 م -1981م من جهة وصورة لعلمين متقاطعين يرمزان إلى شعار حكومة أم القيوين سابقا من جهة أخرى.

وأطلقت دائرة السياحة والآثار هذا النموذج الخاص من العملة الذهبية لفئة مائتي ريال ليتم تقديمها كهدية تذكارية في المناسبات الوطنية والفعاليات.