%18.2 نمو أرباح موانئ دبي النصفية

دبي (الاتحاد)

أعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة اليوم عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 مع نمو الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.2% على أساسي سنوي.

وبلغت قيمة العائدات 4,945 مليون دولار أميركي (حققت العائدات نموًا بنسبة 21.3% وفقًا للتقارير المعلنة) بدعم من عمليات الاستحواذ والنمو القوي في الهند وأستراليا والمملكة المتحدة. ارتفعت العائدات بنسبة 9.0% على أساس المقارنة المثلية.

وبلغت «الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك» 1,813 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ «هامش الأرباح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك» 36.7% ارتفعت قيمة الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.2%، بينما بلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 36.7% خلال النصف الأول من العام. بلغ هامش الأرباح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 38.5%.

وارتفعت أرباح مالكي الشركة إلى 475 مليون دولار أميركي سجلت أرباح مالكي الشركة قبل البنود التي يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل ارتفاعًا بنسبة 51.9% وفقًا للتقارير المعلنة، كما ارتفعت أيضًا بنسبة 39.4% على أساس المقارنة المثلية.

سلطان بن سليم

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «نحن سعداء بالنتائج القوية في النصف الأول مع نمو الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.2% وزيادة الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة بنسبة 51.9%. ويُعد ذلك النمو الكبير دليلًا جديدًا على أننا نعمل في المواقع الصحيحة ونتوقع الاستمرار في تحقيق التوازن بين النمو والمرونة من خلال التركيز على البضائع المتجهة مباشرةً من بلد المنشأ إلى المقصد.

وأضاف بن سليّم: «في السنوات الأخيرة، رأينا استجابة مالكي البضائع بشكل إيجابي لعروض منتجاتنا المتكاملة والشاملة ونهدف إلى مواصلة سعينا لتمكين التجارة. ولقد حققت عمليتا الاستحواذ على شركتي «إمبريال لوجستيكس» و«سينكريون» التي أعلن عنهما مؤخرًا إمكانات ذات قيمة مضافة في القطاعات والأسواق ذات النمو المرتفع، مما سيتيح لنا تقديم مجموعة أكثر قوةً من حلول سلاسل التوريد».