«أوفكو الدولية» تضيف 7 سفن إلى أسطولها

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أوفكو الدولية» المتخصصة في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة، وهي مشروع مشترك بين «مجموعة سفين»، ذراع الخدمات البحرية التابع لموانئ أبوظبي، و«أليانز للخدمات البحرية واللوجستية»، عن استحواذها على سبع سفن جديدة لتضاف إلى أسطولها من سفن الخدمات البحرية بهدف تعزيز الخدمات المقدمة إلى المتعاملين.

وتتيح هذه الإضافة الجديدة لـ «أوفكو الدولية» توفير حلول خدمات لوجستية متكاملة وخدمات تحت سطح البحر عالية الكفاءة ومجدية من حيث التكلفة. وتضم السفن الجديدة أربع قاطرات لمناولة المرساة، وسفينة إنزال بطول 65 متراً، وأخرى للإمداد، بالإضافة إلى سفينة دعم احتياطية متعددة الأغراض.

وتسهم هذه الزيادة في عدد سفن أسطول «أوفكو الدولية» وقدرات الدعم البري لإمدادات العمليات البحرية، بالإضافة إلى فريق العمل المتنامي الذي يتمتع بخبرات كبيرة في قطاع الخدمات البحرية، في تحقيق أهداف موانئ أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمزود رائد لقطاع الخدمات اللوجستية البحرية المتنامي على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأشار الكابتن مكتوم الحوقاني، رئيس إدارة التشريعات، ورئيس القطاع البحري بالإنابة - موانئ أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة «أوفكو الدولية»، إلى أن الاستحواذ على مجموعة متنوعة من سفن الدعم الحديثة وضمها إلى أسطول الشركة المتنامي، يشكل نقلة استراتيجية في قدرات موانئ أبوظبي ترسخ مكانتها كمزود رائد للخدمات البحرية في المنطقة، كما يرتقي بالخدمات اللوجستية البحرية التي تقدمها.

وقال: «إن الجمع بين هذه القدرات الفريدة في القطاع وعروض الخدمات المتميزة وأفضل الخبرات والحلول اللوجستية عالية الكفاءة، يمكّن «أوفكو الدولية» من توفير قيمة كبيرة للمتعاملين وخاصة في مجال الخدمات البحرية لقطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف: «سنواصل استطلاع ودراسة الفرص المتاحة للنمو والاستحواذ على سفن إضافية لتوسيع أعمالنا ودعم كامل الإمكانات والخدمات التي نوفرها، لضمان ترسيخ موقعنا في صدارة مزودي الخدمات البحرية وتلبية الاحتياجات المتنامية والمتخصصة لسوق الخدمات البحرية خلال الأعوام المقبلة».

وتعمل أوفكو الدولية التي جرى إطلاقها رسمياً في يناير 2021 على توظيف مجموعة أصولها المتكاملة وحلولها اللوجستية المتطورة وعمليات التوريد الخاصة بها لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة لخدمة مشاريع البنية التحتية البحرية، بما فيها عمليات قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر في الوقت الحالي واحدة من أكبر مزودي الحلول اللوجستية المتكاملة في البر والبحر، ومقدمي الخدمات تحت سطح الماء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وبأسعار تنافسية.

من جانبه قال أحمد خليل، المدير العام لشركة «أليانز الشرق الأوسط لإدارة السفن»: «إن توسيع أسطول سفن الخدمات البحرية التابعة لشركة «أوفكو الدولية» يسهم في تعزيز قدرة الشركة على مواكبة المتطلبات المتنامية لسوق النفط والغاز البحري في المنطقة».