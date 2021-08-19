غرفة الفجيرة تشارك في تنظيم ملتقى «الإمارات - سنغافورة»

الفجيرة (الاتحاد)

شاركت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في تنظيم ملتقى الأعمال بين الإمارات وسنغافورة عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بسنغافورة ومجلس الأعمال الإماراتي السنغفوري، بهدف مناقشة مستجدات قطاع (النفط، البتروكيماوية واللوجستيات) ودراسة المعطيات الجديدة بعد جائحة كورونا كوفيد- 19 وبحث أوجه التعاون المشترك بين إمارة الفجيرة وسنغافورة.

وبحث ملتقى الأعمال بين الإمارات وسنغافورة، توسيع الاستثمار المشترك خاصة ضمن القطاعات النفطية التي ركزت عليها الإمارة.

وأشاد معالي جمال السويدي سفير الإمارات في سنغافورة، في بداية الملتقى بعمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، كما أكد على سرعة نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتباره من أكثر الاقتصاديات تنافسية في المنطقة، بسبب السياسة الرشيدة التي تتبناها الدولة والخطط الاستراتيجية وفق رؤية الإمارات 2021.