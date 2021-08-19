4.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1367 مبايعة بقيمة 3.14 مليار درهم، منها 204 مبايعة للأراضي بقيمة 965.28 مليون درهم و1163 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.18 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة النهدة الأولى.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة 275 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة أم هرير الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 131 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 125 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 201 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 998.54 مليون درهم منها 50 من رهونات أراض بقيمة 523.09 مليون درهم و243 رهونات فلل وشقق بقيمة 475.44 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 333 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجاري بقيمة 54 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 66 هبة بقيمة 344.09 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 188 مليون درهم وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 53 مليون درهم.