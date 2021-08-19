هبوط أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهور بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى أنه سيبدأ تقليص تحفيزه الخاص بفترة الجائحة هذا العام.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1779.52 دولار للأونصة بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1779.50 دولار.

وصعد مؤشر الدولار إلى ذروة أكثر من تسعة أشهر مما جعل الذهب باهظ الثمن لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.26 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 982.94 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2413.02 دولار للأوقية، بعدما بلغ أدنى مستوى منذ 16 مارس عند 2409.68 دولار.