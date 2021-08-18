«غرفة أبوظبي» تبحث مع جنوب أفريقيا التعاون التجاري

أبوظبي (وام)

بحث عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال لقائه سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة والوفد المرافق له، سبل تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وجنوب أفريقيا، علاوةً على تبادل وجهات النظر حول العديد من المستجدات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، زيارة السفير الجنوب أفريقي للغرفة، لافتاً إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين على الساحة الاقتصادية، ومؤكّداً استعداد «الغرفة» لتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص في أبوظبي وجنوب أفريقيا.