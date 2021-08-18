«المالية» توقع مذكرة تفاهم مع «رأس الخيمة الملاحية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مدينة رأس الخيمة الملاحية بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

ووقع مذكرة التفاهم عبر تقنيات الاتصال المرئي عن جانب وزارة المالية يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، وعن جانب مدينة رأس الخيمة الملاحية سعادة روجر كلاسكین الرئیس التنفیذي في مدينة رأس الخيمة الملاحية.

وأكد يونس حاجي الخوري أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع مدينة رأس الخيمة الملاحية، منوهاً بأن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يعزز من تنافسية دولة الإمارات على مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ويساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة، نظراً لما تحققه الشفافية في تبادل المعلومات الضريبية من عدالة لدافعي الضرائب.