«اقتصادية الشارقة» تطلق اجتماعات «المقارنات المعيارية»

الشارقة (وام)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، خلال النصف الأول من العام 2021، عدداً من الاجتماعات الافتراضية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاع العام والخاص وجهات وهيئات إقليمية خارج الدولة، وذلك تنفيذاً لخطة المقارنة المعيارية التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتقوم إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء في الدائرة بإعداد خطة لحصر الاحتياجات لاجتماعات المقارنات المعيارية للإدارات والأقسام المعنية وفقاً للأهداف الاستراتيجية للدائرة، والمقارنة المعيارية هي المقارنة مع مؤسسات متميزة في مجالات محددة أو مشابهة للتعرف على أفضل الممارسات على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي في نفس نطاق العمل أو خارجه، بهدف الاستفادة وتحسين مؤشرات الأداء وتطوير المشاريع الاستراتيجية.

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: نعمل ونسعى بشكل دائم لتطوير الأداء والخدمات وفق أعلى المعايير، تنفيذاً لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات.. مؤكداً أن تبادل الاجتماعات الافتراضية يعزز علاقات التعاون المختلفة.