الرئيس التنفيذي للشركة لـ «الاتحاد»: 3.6 مليار درهم أصول وحدة الأسواق في «الواحة كابيتال»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قدمت وحدة الأسواق العامة في شركة الواحة كابيتال دعماً كبيراً لنتائج الشركة المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، حيث قفزت الأرباح الصافية للشركة إلى 265 مليون درهم، ما يمثل عائداً سنوياً على حقوق الملكية بنسبة %17.5، بحسب أحمد خليفة المهيري الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال المهيري في تصريح لـ «الاتحاد»: لقد ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها وحدة الأسواق العامة في شركة الواحة كابيتال إلى 3.672 مليار درهم (مليار دولار)، كما واصلت صناديقنا تحقيق عوائد مجزية للشركة والمستثمرين من طرف ثالث، بالاستناد إلى سجلها القوي من الأداء المتفوق على مدار سنوات عدة.

وأضاف: لقد حققت الشركة زيادة بنسبة 39% في صافي أرباحها للنصف الأول من العام الجاري.

مبيناً أن «الواحة كابيتال» أظهرت درجة عالية من الاستقرار على الرغم من التحديات الصعبة التي شهدتها الأسواق في العام الماضي على مستوى الاقتصاد العام.

صناديق الاستثمار

وحول صناديق الاستثمار التابعة للشركة في الأسواق الناشئة، قال المهيري: ترتكز استراتيجيات صناديقنا على أبحاث معمقة تجريها فرقنا الاستثمارية المتمرسة، وقد أثمر ذلك عن تحقيق عوائد تتخطى معدلات السوق على مدار سنوات عدة، وهذه ميزة تنافسية حقيقية.

وأضاف: على سبيل المثال، أتاح هذا النهج لـ «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» تحقيق مراكز متقدمة استناداً إلى تغير هوامش الائتمان لمصدرين محددين، فضلاً عن تبني استراتيجيات تحوط دقيقة لتوفير عوائد جذابة خلال دورات السوق وتقلباتها.

أحمد خليفة المهيري

وأكد أنه بذلك حقق الصندوق عائداً إجمالياً للمستثمرين بنسبة 6.7% في النصف الأول من عام 2021، ووصلت عوائده التراكمية إلى 172.5% منذ إطلاقه في عام 2012، كما سجل «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عائداً إجمالياً بنسبة 14.9% في النصف الأول، فوصلت عوائده التراكمية إلى 192.2% منذ إطلاقه في عام 2014.

ولفت إلى أن أحدث صناديق الشركة، وهو «صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت» - قد تمكن من جذب استثمارات مهمة من أطراف ثالثة خلال 10 أشهر فقط من إطلاقه.

الشفافية والإفصاح

وحول ما يميز «الواحة كابيتال» قال المهيري: تتمحور أعمالنا في صميمها حول اتباع أفضل ممارسات الحوكمة مع اعتماد نهج صارم لبحث وتحليل الفرص الاستثمارية، وقد كان لذلك دور كبير في نجاح وحدتنا المختصة بإدارة الصناديق.

وأضاف: بصفتها شركة مدرجة للتداول العام، تتمتع الواحة كابيتال بمستوى عالٍ من الشفافية والإفصاح العام، فضلاً عن امتلاكها إطار عمل قوياً لإدارة المخاطر، حيث نركز بشكل كبير على أداء واجباتنا الائتمانية تجاه مستثمري الأسهم والصناديق، وتطبيق مبادئ الحوكمة والضوابط والعمليات المناسبة في جميع القرارات الاستثمارية لوحدتي الأسواق العامة والاستثمارات الخاصة.

تجاوز التحديات

وقال المهيري: إن «الواحة كابيتال» استفادت من دورها المهم في الأسواق العالمية، حيث نجحت على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية في تجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد- 19، بما في ذلك الاضطراب الاقتصادي واسع النطاق وتقلب أسواق رأس المال العالمية وأسعار النفط.

وأضاف: مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة التعافي وفر الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من العام أسساً متينة مكنتها من المضي قدماً في المرحلة التالية من النمو.

وأكد: نركز بشكل كامل على مواصلة توسيع أعمال إدارة الصناديق من خلال زيادة قاعدة مستثمرينا من الأطراف الثالثة، كما حافظت وحدة الاستثمارات الخاصة على مرونة محفظتها، فيما نواصل بناء قدراتنا واتباع استراتيجية مدروسة لإعادة تدوير رأس المال على نحو انتقائي في مجالات نمو جديدة.