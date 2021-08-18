الاتحاد النسائي يوقع مذكرة تفاهم مع «أبوظبي الإسلامي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مشتركة مع مصرف أبوظبي الإسلامي؛ بهدف تحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين في كافة مجالات الأنشطة والبرامج الخاصة بترسيخ الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه تمكين المرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي.

وانطلاقاً من حرص الطرفين على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المشاركة المجتمعية للمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في قضايا المرأة في الدولة، ستعمل المذكرة على تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة التي من شأنها ترسيخ المسؤولية المجتمعية ودعم برامج ومبادرات المرأة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات التي تتفق مع طبيعة ومهام واختصاصات كل منهما لتحقيق أهداف هذه المذكرة.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر الاتحاد النسائي العام ممثلاً بالدكتور محمد إبراهيم المنصور، مستشار الاتحاد النسائي العام، ومريم حمد الدرمكي، رئيسة قسم التحول الرقمي للأفرع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبهذه المناسبة، أكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مذكرة التفاهم جاءت ترجمةً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بأهمية عقد الشراكات المثمرة بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، للاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، وحشد طاقات الجميع من أجل تحفيز الأفكار والمبادرات الريادية، التي ترسخ من مكانة المرأة، وتتيح لها الفرصة لمواصلة تعزيز جهودها وتأكيد دورها وتمكينها من تحقيق التفوق والنجاح المنشود.

وأشارت السويدي إلى أن هذا التعاون بين الجانبين سيسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات بجميع الوسائل الممكنة لدعم المبادرات والبرامج وأطر التعاون التي يتم اقتراحها والاتفاق عليها لتحقيق الأهداف المنشودة، وتوحيد الجهود في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتها، إدراكاً من الطرفين لأهمية تضافر الجهود تجاه المسؤولية المجتمعية لتمكين المرأة الإماراتية.

من جانبها، قالت مريم طالب التميمي، رئيسة مجلس إدارة مجلس الاستدامة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي: «نفتخر في مصرف أبوظبي الإسلامي بتوحيد الجهود مع الاتحاد النسائي العام من أجل تبني السياسات والبرامج التي تعزز من مكانة المرأة، وتسهم في تسخير كل السبل أمام مشاركتها في كافة المحافل، وبهذه المناسبة نرفع آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام على رؤيتها السديدة لتمكين المرأة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وبما يحقق جودة الحياة. ونحن على أتم الاستعداد لإطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التي من شأنها دعم وتعزيز كافة الجهود المبذولة في هذا السياق، ومن ضمنها مبادرة (زينة وخزينة) ومعارض العائلات المنتجة».