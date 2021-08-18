«أبوظبي الإسلامي» يتلقى طلبات الترشح لـ «جوائز الإبداع المصرفي»

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة رفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، أكثر من 100 طلب للمشاركة في النسخة السادسة من «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي»، التي تكرّم الأفراد والمؤسسات ممن يقدّمون حلولاً أو مبادرات مبتكرة في مجال الخدمات المالية الإسلامية.

واستجابةً للطلب الكبير على المشاركة، مددت اللجنة المسؤولة عن الجوائز مهلة التقديم أسبوعين إضافيين حتى 31 أغسطس 2021.

وتشمل الجوائز فئتين هما «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» و«جائزة الابتكار في التمويل الإسلامي».

وتُمنح «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» للأفراد والمؤسسات ممن يقدّمون حلولاً أو مبادرات مبتكرة في مجال الخدمات المالية الإسلامية، والتي نُفذت بنجاح وحققت للأطراف المعنية أثراً اجتماعياً إيجابياً. وسيحصل الفائز والمرشحون النهائيون للجائزة على جوائز نقدية بقيمة إجمالية 120 ألف دولار.

وتستهدف جائزة الابتكار في التمويل الإسلامي تكريم الحلول المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإٍسلامية، كما سيدرس المصرف مقترح التعاون مع الفائز لتمكينه من تنفيذ مشروعه المبتكر وتطبيقه عملياً.

وقال الدكتور أُسيد الكيلاني، الرئيس العالمي لقطاع الرقابة الشرعية الداخلية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: نحن سعداء للغاية بمشاهدة هذا العدد الكبير من طلبات الترشح للجوائز. تلقينا حتى الآن أكثر من 100 طلب، والعدد مرشح للزيادة بالطبع.