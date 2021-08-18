«رأس الخيمة العقارية» توقع اتفاقية قرض مع «راك بنك»

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت شركة رأس الخيمة العقارية، وبنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، اتفاقية قرض لأجل بقيمة 150 مليون درهم لتمويل مشروع باي ريزيدنس في جزيرة الحياة في ميناء العرب.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بين محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية، وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني.

وسيسهم مشروع باي ريزيدنس السكني المتعدد الخدمات في تعزيز محفظة مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية عالية الجودة.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية: «يسعدنا توقيع اتفاقية القرض هذه مع بنك رأس الخيمة الوطني الذي سيوفر لنا تسهيلات مالية من شأنها أن تسهم بتعزيز ثقة المستثمرين في هذا المشروع وفي السوق العقاري برأس الخيمة. سيلعب مشروع باي ريزيدنس دوراً رئيسياً في إثراء التصميم العام لكامل جزيرة الحياة، ويجذب في الوقت ذاته مزيداً من المستثمرين والسكان إلى هذه الوجهة الاستثنائية».

من جانبه، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «إن هذا التسهيل المالي يتماشى مع استراتيجيتنا لدعم النمو الاقتصادي والسوق العقاري في إمارتنا الأم، ونتطلّع إلى لعب دور حيوي في تنمية جزيرة الحياة وميناء العرب بشكلٍ عام».