«اقتصادية دبي» تمنح «الفطيم للسيارات» شهادة «المعايير الصديقة للمستهلك»

دبي (الاتحاد)

كرمت «اقتصادية دبي»، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، شركة الفطيم للسيارات ومنحها شهادة «مؤسسة صديقة للمستهلك».

واستقبل محمد علي راشد لوتاه، الرئيس التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مؤخراً وفداً من شركة الفطيم للسيارات، وهنأهم على الالتزام الاستثنائي في مجال تعزيز تجربة العملاء من حيث الخدمات المقدمة لهم، لا سيما في قطاع السيارات الذي يُعد من القطاعات الحيوية في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع المكانة التجارية لإمارة دبي.

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «جودة الخدمات وتعزيز تجربة المستهلك يعدان من أولويات إمارة دبي، كونها وجهة مفضلة للأفراد والمؤسسات على مستوى أنحاء العالم. ونستهدف من خلال المعايير الصديقة للمستهلك شركات القطاع الخاص واستخدام التقييم كنظام متكامل ومعيار لقياس تجربة المستهلك، ومواءمتها لأفضل المعايير على مستوى العالم. ويستحق مجتمع الأعمال بالإمارة الثناء على الاستجابة العالية لهذه المبادرة».