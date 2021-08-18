708 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 708 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 283 مبايعة بقيمة 580.45 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 103.2 مليون درهم و244 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 477.25 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا، الأولى تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم وتلتها منطقة سيح شعيب 1 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم.