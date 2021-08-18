أسهم المرافق والرعاية الصحية تبقي سوق الأسهم الأوروبية مستقرة

لندن (رويترز) - استقرت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع تفضيل المستثمرين أسهم المرافق والرعاية الصحية على القطاعات الحساسة للاقتصاد وسط تزايد القلق إزاء قفزة في الإصابات بكوفيد-19 حول العالم.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.1 بالمئة فقط.

وجاءت أسهم شركات صناعة السيارات وشركات التعدين بين أكبر الضاغطين على المؤشر القياسي.

وصعدت القطاعات التي تعتبر أكثر استقرارا أثناء أوقات الضبابية الاقتصادية مثل الرعاية الصحية والمرافق في حين قلصت أسهم شركات السفر والترفيه خسائرها التي منيت بها في وقت سابق هذا الأسبوع.

ووجدت الأسهم البريطانية بعض الدعم بعد بيانات أظهرت أن التضخم في المملكة المتحدة تراجع الشهر الماضي إلى مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي، في تباطؤ حاد غير متوقع.

وأغلق المؤشر فايننشال تايمز 100 لأسهم الشركات البريطانية الكبرى منخفضا 0.2 بالمئة بينما هبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7 بالمئة. وأغلق المؤشر داكس الألماني مرتفعا 0.3 بالمئة.

وتترقب الأسواق محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لشهر يوليو والذي من المقرر أن يصدر الساعة 18.00 بتوقيت جرينتش.