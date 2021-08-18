الإسترليني قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

لندن (رويترز) - تذبذب الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع ونصف أمام الدولار الأميركي اليوم الأربعاء بينما أظهرت بيانات التضخم في المملكة المتحدة تباطؤا أكثر حدة مما كان متوقعا رغم أن محللين قالوا إن المستثمرين يركزون بشكل أكبر على حالة سوق العمل.

وبعد هبوطه أمس الثلاثاء متأثرا بقفزة للعملة الخضراء، لم تتأثر العملة البريطانية بشكل يذكر بأرقام التضخم التي يعتقد مستثمرون أنها لن يكون لها تأثير يذكر على الاتجاه المتزايد للتضخم.

وعند الساعة 16.40 بتوقيت جرينتش، كان الإسترليني مرتفعا 0.07 بالمئة عند 1.3748 دولار متعافيا بعض الشيء من أدنى مستوى له منذ الثالث والعشرين من يوليو البالغ 1.3726 دولار الذي سجله في جلسة الثلاثاء.

وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 85.06 بنس لليورو لكنه ما زال قريبا من أدنى مستوياته في أسبوع التي وصل إليها يوم الثلاثاء.