إكسبو 2020 دبي: مستعدون لاستقبال العالم

دبي (وام) استقبلت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، معالي الفريق طلال بالهول، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي في موقع إكسبو. وتفقد معالي الفريق بالهول يرافقه وفد يضم أعضاء من الفريق التنفيذي في جهاز أمن الدول، وبحضور العقيد علي خليفة الغيص الرئيس التنفيذي لأمن إكسبو 2020 دبي، التحضيرات والخطط لاستقبال العالم في الحدث العالمي المرتقب.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «بعد أسابيع قليلة سنستقبل العالم في أكبر حدث عالمي تشهده الإمارات والمنطقة، وسيكون تنظيمه الناجح تتويجاً لتضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات وتعاونها وتنسيقها لاستضافة إكسبو دولي استثنائي يليق بمكانة دولة الإمارات وطموحات قيادتها. ونثمن عالياً المتابعة المستمرة من قبل فرق عمل جهاز أمن الدولة بدبي ودعمهم المستمر عبر مختلف مبادرات العمل المشترك مع فريق إكسبو 2020 دبي».

ومن جانبه قال معالي الفريق طلال بالهول: «إن الإنجازات التي تحققت على أرض إكسبو 2020 دبي تؤكد للعالم أننا شعب اللا مستحيل، ونحن جاهزون لاستقبال العالم بأمن وأمان، ونرحب بالجميع لمشاركتنا احتفالية اليوبيل الذهبي عبر منصة إكسبو 2020 دبي، وللتعرف على إنجازات دولة الإمارات في جميع الميادين.

وتمضي دولة الإمارات في تنظيم نسخة استثنائية من هذا الحدث الدولي العريق، وتأخذ دوراً قيادياً في التعاون الدولي المطلوب لإيجاد حلول لأبرز تحديات عصرنا، وتكون نسخة تليق بمكانة دولة الإمارات والمنطقة العربية بما تملك من تاريخ حافل بالإنجازات وبالإسهام في تقدم الإنسانية عبر مجالات الثقافة والعلوم والفكر. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سخرت دولة الإمارات مواردها وطاقاتها لتنظيم استضافة استثنائية للحدث الدولي وتنظيمه على النحو الذي يحقق الهدف المرجو منه لجميع شعوب العالم، وهو بناء مستقبل أفضل للإنسانية».

ويمثل موقع إكسبو 2020 دبي رؤية لمدينة المستقبل، المُصمَّمة من أجل نمط حياة أكثر استدامة يتمحور حول الإنسان، ويزخر بالإلهام المعماري والتشغيلي نحو عالم أفضل. وعبر أسابيع الموضوعات التي تتناول قضايا رئيسة مثل تغير المناخ، والمساواة في التعليم والرعاية الصحية، سيكتشف المشاركون في إكسبو 2020 وجهات نظر جديدة، وسيتحدّون طرق التفكير الحالية، ويبرمون شراكات جديدة، ويسهمون في نهاية المطاف في وضع مخطط لمستقبلنا الجماعي من شأنه إحداث تأثير إيجابي في حياة الناس وكوكبنا عموماً.