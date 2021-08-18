«نخيل» تفتتح «سوق المرفأ» في جزر ديرة

دبي (الاتحاد) افتتحت "نخيل"، اليوم، المرحلة الأولى من "سوق المرفأ"، الواجهة البحرية الجديدة في دبي، والتي تتضمن 400 متجر من مختلف الفئات.

ويحتل هذا السوق المركزي المكيّف الذي يمتد بطول 1.9 كيلومتر على الواجهة البحرية، موقعاً استراتيجياً في "جزر ديرة" الواقعة على شاطئ دبي. وأصبح بإمكان المقيمين والزوار تسوّق مجموعة متنوعة من المنتجات تحت سقف واحد فقط، مثل السجاد ومستلزمات الإضاءة والتوابل والأزياء والإلكترونيات وغير ذلك الكثير، والاستمتاع بالسوق التايلندي ذات الطابع التقليدي الذي يقدم المأكولات التايلندية والشعبية والمشغولات الحرفية والملابس. ويتضمن سوق المرفأ أيضاً سوبرماركت "محي الدين" ومجموعة متنوعة من مطاعم الوجبات السريعة.

«نخيل» تفتتح «سوق المرفأ» في جزر ديرة

صُمم هذا السوق ليكون مكاناً مغلقاً، وهو يضم مشاريع محلية وعالمية اجتمعت تحت سقفه في أكشاك صغيرة ومتاجر وصالات عرض ومطاعم للمأكولات الشعبية، وذلك في أول مركز بيع بالتجزئة في جزر ديرة .

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في "نخيل": "ان افتتاح سوق المرفأ هو خطوة جديدة للإمارات العربية المتحدة ودبي ونخيل، وعلامة فارقة بهدف تمكين التدفق التجاري وترسيخ مكانة دبي كثالث أكبر شركة إعادة تصدير في العالم. يوفر سوق المرفأ فرص نموّ ممكن وقليل التكلفة للتجار في البلاد، وتسهيلات في الشحن والاستيراد مباشرة من وإلى المتاجر والأجنحة، كما يعد سوق المرفأ زوّاره بتجربة تسوق متنوعة وواسعة النطاق. خلال الأسابيع المقبلة، وفي المرحلة الأولى من الافتتاح، سيتم تشغيل أكثر من 1000 متجر، مع خطة توسع أكبر للمرحلة الثانية مع نهاية السنة. وبعد افتتاحه بالكامل، سيكون سوق المرفأ أكبر سوق جملة وواجهة بحرية في الإمارات العربية المتحدة".

«نخيل» تفتتح «سوق المرفأ» في جزر ديرة

بالاضافة الى ذلك، فان وسائل النقل العام ستكون متوفرة منه واليه، وذلك بواسطة حافلات هيئة الطرق والمواصلات التي تتنقل بين سوق الذهب وسوق المرفأ يوميا من الساعة 6 صباحا حتى 11 مساءً وستكون مجانية للزبائن حتى الأول من سبتمبر ومن بعدها ستكون خاضعة للرسوم الاعتيادية.