أحمد بن سعيد: الطريق نحو التعافي بات أكثر وضوحاً رغم استمرار الجائحة

مصطفى عبد العظيم (دبي) كشفت رسالة داخلية موجهة لموظفي مجموعة طيران الإمارات أن الشركة بصدد إعادة عدد من الامتيازات والبدالات لموظفيها، اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، في خطوة إيجابية تعكس التحسن التدريجي في الأداء التشغيلي، والانطلاق نحو مسار التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، الذي باتت اكثر وضوحاً عن ذي قبل.

وتضمنت الامتيازات التي كشف عنها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»، والمجموعة، في رسالته لموظفي المجموعة والتي اطلعت عليها«الاتحاد»، إعادة بدل السكن للموظفين المتزوجين، وزيادة استحقاقات الإجارة السنوية ومنح الموظفين خيار ترشيح 5 أصدقاء للحصول على تذاكر مخفضة في الدرجة السياحية، ومكافأة المواهب الداخلية بمنحهم زيادة في الراتب عند الترقية إلى الدرجات الرئيسية، اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.

وقال سموه في مستهل رسالته: «لقد شعرنا جميعاً بالتأثير الذي أحدثته جائحة كوفيد-19 على حياتنا الشخصية وأعمالنا وعلى جميع مجالات صناعة السفر التي تضررت بشكل خاص، وسرني حرصكم على مواصلة تقديم خدماتنا لعملائها على الرغم من التحديات الضخمة التي فرضتها الجائحة، والذي جسد مدى تفنانيكم ودعكم المتواصل ووقوفكم معاً ومع الشركة خلال هذه الأوقات وفي ظل ظروف العمل الصعبة، التي شهدت تخفيضات في الأجور والمزايا، ما عكس ولائكم للشركة».

وقال سمو الشيخ احمد بن سعيد في رسالته، إنه خلال الأسابيع والأشهر الماضية، وبفضل برنامج التطعيم العالمي الضخم، وجهود قيادتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأنا نرى طريقاً واضحاً نحو التعافي المتزايد، فطائراتنا الأيقونية عادت للتحليق لنقل الناس إلى العديد والعديد من الوجهات حول العالم، وبدأت شركات الطيران الأخرى في استئناف عملياتها إلى مطار دبي الدولي، الأمر الذي ينثر أجواء من الإيجابية ويمهد الطريق نحو العودة إلى الوضع الطبيعي.

وأوضح سموه في رسالته أنه وفي ظل هذا المؤشرات «أود أن أتوجه بالشكر لكم جميعاً على و قوفكم معاً ومع الشركة خلال هذه الأوقات وفي ظل ظروف العمل الصعبة، التي شهدت تخفيضات في الأجور والمزايا، ما عكس مدى ولائكم للشركة، ولذلك وعلى الرغم من أننا مازلنا بعيدين عن التعافي التام، إلا أنه يسعدني أن أشارك هذه التغيرات الإيجابية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل».