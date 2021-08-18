بورصة وول ستريت تفتح منخفضة والأنظار تتركز على «المركزي»

نيويورك (رويترز) - انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الأربعاء إذ تسببت المخاوف حيال وتيرة تعافي ما بعد الجائحة في التأثير سلبا على الطلب على القطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد، بينما يترقب المستثمرون نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لاستقاء مؤشرات عن مسار دعم السياسة النقدية مستقبلا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 33.1 نقطة ما يعادل 0.09 بالمئة إلى 35310.2 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.1 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 4440.94 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 19.9 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 14636.244 نقطة.