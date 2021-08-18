تشييد المنازل الأميركية ينخفض بشدة في يوليو

واشنطن (رويترز) - انخفض معدل بناء المنازل في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو، في أحدث مؤشر على أن ارتفاع تكاليف البناء وأسعار المنازل يواصل تقييد سوق الإسكان في أوائل الربع الثالث.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء إن معدل البدء في تشييد المنازل انخفض سبعة بالمئة إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.534 مليون وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يونيو بالزيادة إلى وتيرة قدرها 1.650 مليون وحدة بدلا من القراءة المسجلة سابقا والبالغة 1.643 مليون وحدة.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع معدل البدء في بناء المنازل إلى وتيرة قدرها 1.600 مليون وحدة.