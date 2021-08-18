16,5% نمو إيرادات «نتورك إنترناشيونال»

دبي (الاتحاد) ارتفعت إيرادات شركة نتورك إنترناشيونال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 16,5% على أساس سنوي، وزادت الأرباح الأساسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 17,2%. وقالت الشركة في بيان إن هذا الأداء جاء ذلك نتيجة التعافي عبر جميع الأسواق بما فيها الإمارات مع تقدم غالبية مؤشرات الأداء الرئيسية على مستويات ما قبل الجائحة.

وسجلت الشركة خلال الربع الثاني نمواً كبيراً في الحجم الإجمالي للمدفوعات المستحوذ عليها بشكل مباشر من عملاء التجار في الإمارات والأردن مع نمو حجم الإنفاق في قطاع التجزئة لشهر يونيو بنسبة 45% على أساس سنوي، وزيادة الإنفاق على السفر والترفيه بنسبة 211% على أساس سنوي.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة "نتورك إنترناشيونال": "من المشجع حقاً أن تواصل الشركة سيرها بمثل هذه الخطى الحثيثة متجاوزةً تداعيات ’كوفيد-19‘، حيث تتقدم غالبية مؤشرات الأداء الرئيسية الآن على مستويات ما قبل الجائحة، بما في ذلك توقيع العقود الجديدة مع التجار والبنوك. ونركز تحديداً الآن على تسريع نمو حلول التجار عبر توسيع قدراتنا واتباع نهج استراتيجي محدّث".

وقالت الشركة إنها ستباشر نشاطها في المملكة العربية السعودية عام 2022 بتقديم حلول الدفع المتطورة وبطاقات الدفع لخدمة المعاملات التجارية، ويتبعها على المدى المتوسط تقديم خدمات أوسع ذات قيمة مضافة، باستثمارات قدرها 10 ملايين دولار وإيرادات تصل إلى 50 مليون دولار خلال خمس سنوات.