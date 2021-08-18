«القرية العالمية» تطور «السوق العائم»

دبي (الاتحاد) كشفت القرية العالمية، الستار عن التحسينات التي سيشهدها "السوق العائم" الشهير مع بداية موسمها الـسادس والعشرين. ويعتبر السوق العائم وجهة مفضّلة لعشاق تذوق المأكولات منذ تأسيسه في 2018، يقّدم لهم قائمة متنوعة من الوجبات والنكهات الآسيوية الغنية. وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بزيارة السوق العائم في موقعه الجديد مع مساحة أكبر وخلفية رائعة لنافورة القرية العالمية الشهيرة، التي ستشهد بدورها عروض نارية جديدة ومسرح مميز للعروض الترفيهية الحية.

وقال مهند إسحاق، مدير أول – علاقات الضيوف في القرية العالمية: "نسعى دائماً في القرية العالمية إلى تقديم تجارب جديدة وفريدة لضيوفنا في كل موسم. وبعد تألق السوق العائم خلال المواسم السابقة في الموقع الأساسي، ليغدو وجهة مفضلة لضيوفنا من عشاق التلذذ بالنكهات العالمية، يسعدنا الإعلان عن موقعه الجديد في قلب القرية العالمية ليستمتع الضيوف بمساحة أكبر وتجارب جديدة رائعة. كما حرصنا أيضاً على تعزيز تجربة النافورة الراقصة في بحيرة القرية العالمية لتضم عرض ناري مميز ومسرح جديد لتقديم أروع العروض الترفيهية. ويعتبر هذا الإعلان أحدث الإضافات على القائمة الكبيرة من التجارب الجديدة والتحسينات على البنية التحتية التي يعمل الفريق عليها للإنطلاق بالموسم السادس والعشرين في أكتوبر المقبل".

وسيتم نقل "السوق العائم" إلى موقعه الجديد على ضفاف البحيرة المتمركزة في قلب القرية العالمية، والتي ستشهد أيضاً عروضاً نارية جديدة وإضافة مجسّم لتنّين عملاق يضم مسرح متميز لتقديم عروض ترفيهية حية وذكريات لا تنسى للضيوف. وستتوفر في الموقع مقاعد أكثر عبر مساحة أكبر لتعزيز راحة الضيوف الحاضرين في المكان، والاستمتاع بوجباتهم المفضلة، مع مشاهدة باقة من العروض المائية والنارية والترفيهية في البحيرة.

من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، حيث ترحب القرية العالمية بضيوفها لمدة 167 يوماً في عالم من الروائع. وسيتمكن الضيوف والعائلات من الاطلاع على العديد من المفاجآت والوجهات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.