9.4 % عائدات أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم

آرندال (النرويج) (رويترز) - حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، عائدا على الاستثمار 9.4 بالمئة للنصف الأول من العام اليوم الأربعاء، مدفوعا بارتفاع قوي في الأسهم العالمية وعلى وجه الخصوص أسهم الطاقة والشركات المالية والتكنولوجيا.

وربح الصندوق 990 مليار كرونة نرويجية (111 مليار دولار) في الفترة بين يناير ويونيو، بارتفاع 0.28 نقطة مئوية عن المؤشر القياسي للصندوق.

وقال نيكولاي تانجين الرئيس التنفيذي في بيان «استثمارات الأسهم كان لها أكبر مساهمة إيجابية في العائد في النصف الأول من العام، على الأخص الاستثمارات داخل قطاعات الطاقة والمالية».

وأضاف «الاستثمارات في شركات الطاقة تمخضت عن عائد 19.5 بالمئة».

وأكبر استثمارات الصندوق في الشركات الفردية في قطاع التكنولوجيا الأميركي، فيما تشكل آبل ومايكروسوفت وألفابت وأمازون وفيسبوك أكبر خمسة استثمارات.

وبلغ العائد على استثمارات الأسهم 13.7 بالمئة فيما سجلت استثمارات الدخل الثابت عائدا سلبيا باثنين في المئة.

وكان نحو 72.4 بالمئة من استثمارات الصندوق في الأسهم في نهاية يونيو، و25.1 بالمئة في السندات، و2.4 بالمئة في شركات عقارات غير مدرجة و0.1 بالمئة في محفظة تكونت حديثا من شركات الموارد المتجددة غير المدرجة.