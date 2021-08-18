«كوانتاس» لموظفيها: اللقاح إلزامي

سيدني (أ ف ب) -أعلنت شركة الطيران الأسترالية كوانتاس اليوم الأربعاء أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيصبح إلزاميا لجميع موظفيها.

وقالت كوانتاس التي أصبحت بذلك واحدة من أولى الشركات الأسترالية الكبيرة التي تجعل التطعيم إلزاميا لموظفيها، إن الإجراء سينطبق أيضا في شركة جيت ستار التابعة لها للرحلات المنخفضة التكلفة.

ويفترض أن يكون العاملون على الرحلات الجوية بما في ذلك الطيارون وعلى الأرض قد حصلوا على تطعيم الكامل بحلول 15 نوفمبر. أما الموظفون الآخرون فقد أمهلوا حتى 31 مارس للقيام بذلك.

وقال آلان جويس الرئيس التنفيذي لكوانتاس في بيان إن «تلقيح الموظفين بالكامل سيحمي العاملين في الشركة من الفيروس وسيحمي عملاءنا والمناطق التي نخدمها».

ويأتي هذا الإجراء بينما أشارت حكومة المحافظين الأسترالية إلى أنها لا تريد جعل التطعيم إلزاميا وتفضل أن تترك للشركات خيارا اتخاذ قرار بشأن السياسة التي تنوي تطبيقها.

وقالت شركة الطيران إن استطلاعا لآراء العاملين كشف أن 89 بالمئة من الموظفين يريدون تلقي لقاح أو تلقوه بينما لا يريد 4 بالمئة فقط اللقاح.

وقال جويس «من الواضح أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة لإنهاء إجراءات الإغلاق وإغلاق الحدود ما يعني العودة إلى العمل للكثير من موظفي كوانتاس وجيت ستار».

ووضعت كوانتاس وجيت ستار الآلاف من مضيفات الطيران في إجازة غير مدفوعة الأجر منذ أوائل 2020 مع بقاء حدود أستراليا مغلقة أمام معظم المسافرين الأجانب.

وأشارت شركة الطيران إلى أن تطعيم المسافرين على الرحلات الدولية سيصبح إلزاميا وأنها تعتزم تنظيم يانصيب لتشجيع الأستراليين على التطعيم.