حركة التجارة العالمية تتجاوز الجائحة

برلين (رويترز) - قالت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء إن مقياسها العالمي للسلع سجل ارتفاعا قياسيا، مما يؤكد قوة تعافي التجارة بعد الصدمة الكبيرة التي سببتها جائحة كوفيد-19 في 2020.

وقالت المنظمة التي مقرها جنيف إن مقياسها لتجارة السلع ارتفع إلى 110.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء العمل بالمؤشر لأول مرة في يوليو 2016 وبزيادة بأكثر من 20 نقطة على أساس سنوي.

وقالت منظمة التجارة العالمية على موقعها الإلكتروني «يعكس ارتفاع المقياس كلا من قوة النمو التجاري الحالي وعمق الصدمة الناجمة عن الجائحة في 2020»، مضيفة أن توقعات التجارة العالمية لا تزال تخيم عليها احتمالات التراجع.