التضخم في منطقة اليورو يتجاوز هدف «المركزي الأوروبي»

بروكسل (رويترز) - زاد التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 بالمئة في يوليو، وهو أعلى معدل في نحو ثلاث سنوات ويفوق هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخم اثنين بالمئة، حسبما أظهرته بيانات نهائية صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات مؤكدة تقديره السابق.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة ارتفعت 2.2 بالمئة في يوليو على أساس سنوي بعد زيادة 1.9 بالمئة في يونيو. وكان ذلك أعلى معدل منذ أكتوبر 2018.

وهبط التضخم في المنطقة على أساس شهري 0.1 بالمئة مما يتفق مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

ويرجع المعدل المرتفع في يوليو بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي قال يوروستات اليوم الأربعاء إنها زادت 14.3 بالمئة على أساس سنوي، في أعلى زيادة هذا العام.