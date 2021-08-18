ارتفاع أسعار الذهب بفعل مخاوف كورونا

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذاً آمناً بفعل تنامي المخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1792.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1795.25 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1793.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.75 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1008.60 دولار.

وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2532.18 دولار، لينتعش من أدنى مستوى في نحو شهرين والذي سجله أمس الثلاثاء.