اقتصاد الإمارات يدخل مرحلة انتعاش قوية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

خيم اللون الأخضر على سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة تداولات الأمس، بعد أن ارتفع المؤشر العام للسوق إلى 7730 نقطة، لأول مرة في 21 عاماً منذ تدشين السوق في أغسطس عام 2000، ليؤكد مرة تلو الأخرى، أن اقتصاد دولة الإمارات عامة واقتصاد أبوظبي على وجه الخصوص دخل مرحلة انتعاش قوية، غير مسبوقة، تشمل عدداً واسعاً من القطاعات، ما يوفر للمستثمرين إمكانية تنويع استثماراتهم في شركات قيادية موثوقة، قدمت أداء تجاوز التوقعات خلال النصف الأول من 2021.

وارتفع المؤشر العام للسوق خلال أول جلستين من الأسبوع الحالي بنحو 135 نقطة، فيما كسبت القيمة السوقية نحو 17 مليار درهم جديدة خلال تداولات أمس وأول أمس، لتبلغ 1.384 تريليون درهم، بدعم من دخول استثمار مؤسساتي وأجنبي للسوق.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال، إن سوق أبوظبي دخل مرحلة تاريخية بعد أن كسر حاجز 7000 نقطة، حيث استمرت مسيرة الصعود بشكل مستقر وتدريجي.

وأوضح أن عدة شركات قيادية في السوق قادت عملية الارتفاع، وهي تشكل معظم القيمة السوقية للمؤشر تقريباً، ومنها بنك أبوظبي الأول والقابضة العامة، واتصالات، والدار العقارية، وأبوظبي التجاري، وألفا ظبي القابضة، وأدنوك للتوزيع، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وهي تمثل ما يقارب 90% من الوزن الترجيحي للمؤشر العام للسوق. وقال إن أداء الشركات في النصف الأول يساعد السوق على الاستمرار في نفس الاتجاه الصعودي، كذلك، دخول شركات كبيرة قوية في السوق مثل شركة ألفا ظبي التي وصلت قيمتها السوقية الآن إلى 296 مليار درهم.

وقال إن ثقة المستثمرين بأن الشركات مستقرة وأن صانع السوق يقوم بدور فاعل في تقليل التذبذبات، هي عوامل إيجابية.

كما لفت إلى أن هناك شركات أخرى مثل أدنوك للتوزيع والواحة كابيتال أسهمت في دعم ثقة المستثمرين في السوق، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم حتى نهاية العام.

وأضاف ياسين: مع التوقعات بدخول وإدراج العديد من الشركات الكبرى الأخرى، ينتظر أن يحصل السوق على دعم كبير خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحظيت التداولات في السوق أمس بدعم كبير من الاستثمار المؤسساتي الذي زاد حصته من الأسهم المدرجة بقيمة 50 مليون درهم صافي شراء، بعد أن استحوذت المؤسسات على 1.145 مليار درهم من التداولات ومع ذلك كان للأفراد دور نشط جداً في الجلسة إذ بلغت قيمة تداولاتهم نحو 216 مليون درهم عمليات شراء وما يقارب 266 مليون درهم صفقات بيع. كما تظهر بيانات السوق أن صافي تداولات الأجانب بلغت 121 مليون درهم محصلة شراء.