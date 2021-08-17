923 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 923 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 329 مبايعة بقيمة 752.57 مليون درهم، منها 38 مبايعة للأراضي بقيمة 234.92 مليون درهم و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 517.65 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 57 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 150.27 مليون درهم، منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 60.71 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 89.56 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 39 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 25 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 20.32 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 5 ملايين درهم.