«أبوظبي الإسلامي» يقدم تمويلاً لمؤسسة طلابية بريطانية

أبوظبي (الاتحاد)

قدم مصرف أبوظبي الإسلامي، تمويلاً مهيكلاً بقيمة 124 مليون درهم، عبر مركزه في المملكة المتحدة لدعم أحدث عمليات الاستحواذ لشركة بلاك ساند، الشركة البحرينية الرائدة في القطاع العقاري في المملكة المتحدة.

وجاءت هذه الخطوة لدعم محفظة بلاك ساند الغنية والمتنوعة، والتي تشمل المكاتب ووحدات السكن الطلابي ومشاريع التطوير العقاري.

ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز أصول مشروع فايب ستيودنت ليفينج، السكن الطلابي المخصص وعالي الجودة على ضفاف نهر التيمز في كينجستون بالعاصمة البريطانية، لندن.

ويتألف المشروع من 300 وحدة موزعة على 111 شقة استديو و189 شقة بغرفة نوم واحدة مع حمامات في الغرفة. كما يضم المشروع صالةً رياضيةً وسينما داخليةً وقاعات دراسيةً وصالات وغرفة غسيل، ويوفر لقاطنيه خدمتي تنظيف الوحدات وإيجار الدراجات الهوائية. وتستأجر شركة يوروب كار مساحةً للتجزئة في الطابق الأرضي من المشروع لمدة ثمانية أعوام دون انقطاع.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة الخدمات العقارية في مصرف أبوظبي الإسلامي- المملكة المتحدة: «نتطلع لدعم مساعي بلاك ساند المالية، ونعمل على دعم تنفيذ استراتيجيتها للاستثمار العقاري التجاري في المملكة المتحدة باستهداف الأصول الفاخرة، والتي تحظى بإمكانات واضحة لتوليد إيرادات قوية وعقود راسخة مع المستأجرين مع التركيز على العوائد النقدية.

وتشهد العقارات عالية الجودة في المملكة المتحدة إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الأصول التي أثبتت قوتها ومرونتها خلال أزمة «كوفيد-19». واستمر هذا التوجه خلال العام الدراسي الماضي، بالرغم من حالة عدم اليقين غير المسبوقة التي شهدها القطاع. كما قدمت هذه السوق خلال الأزمة الماضية أداءً استثنائياً فاق كل التوقعات، مدعومةً بالتقارير التي أكدت على معدلات الحجز والإشغال المرتفعة فيها. وانعكست هذه النتائج الإيجابية على مشروع فايب ستيودنت ليفينج الذي حقق نسبة إشغال بلغت 95% خلال العام الدراسي 2020/2021 ونسبة حجز 100% خلال عام 2021/2022.

ويحمل قطاع السكن الطلابي المخصص توقعات بتحقيق نتائج جيدة خلال العام الجاري، ونتوقع أن نشهد زيادةً ملحوظةً في مستويات الطلب على وحدات القطاع خلال السنوات القليلة القادمة. ويمكنني القول إن الدعم الحكومي لمثل هذه المشاريع لا يزال إيجابياً مع وجود تطلعات لمضاعفة عدد الطلاب الدوليين، كما يواصل التعليم البريطاني جذب العديد من الطلاب سنوياً، فضلاً عن استمرار قطاع السكن الطلابي المخصص باستقطاب المستثمرين بشكل أساسي، نظراً لعدم تأثره بالتقلبات الاقتصادية».

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل في تزويد عملائه في المملكة المتحدة بحلول التمويل العقاري المخصصة والتنافسية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أغلق في هذا العام وحده صفقات تمويل فاقت قيمتها 750 مليون درهم إماراتي (150 مليون جنيه إسترليني) في صفقات التمويل العليا.