«مالية الشارقة» تطلق جائزة الأداء المالي المتميّز

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة الدورة الخامسة من جائزة الأداء المالي المتميّز 2021، الهادفة إلى تكريم الجهات الحكومية والمستقلة والأميرية والتعليمية المتميّزة مالياً، إضافة إلى الأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي، تقديراً لجهودهم في دعم خطط الحكومة الرشيدة من خلال رفع مستوى الكفاءة في إدارة الموارد وحفظ المال العام، وبما يسهم في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة لتعزيز التنمية والازدهار بالإمارة.

وشهد مسرح مجمع القرآن الكريم بالشارقة، مؤخراً، انطلاق الورش التعريفية بالجائزة، والتي قدمها ناصر كشواني، الأمين العام لجائزة الأداء المالي المتميّز، وحسن باشا مدير مكتب دعم القرار في دائرة المالية المركزية بالشارقة، وهدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في الدائرة، وبحضور جمع من قيادات الإدارات والأقسام المالية في عددٍ كبير من الجهات الحكومية والمستقلة والأميرية والتعليمية في إمارة الشارقة.

كفاءة القطاع

وأكد وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن جائزة الأداء المالي المتميّز، تهدف إلى المساهمة في تطوير المالية العامة بإمارة الشارقة، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والفردي وفق أفضل الممارسات المالية العالمية، ونشر مفاهيم التميز والإبدّاع والجودة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع المالي الحكومي، وزيادة قدراته التنافسية إقليمياً وعالمياً.

وقال الصايغ: «تعكس الجائزة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المحلية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحقيق التميّز والإبداع، وبذل قصارى الجهد لخدمة الوطن والمواطن، ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد المالية، والحفاظ على المال العام، والنهوض بمستوى الكوادر المالية لتحقيق الغايات المنشودة في التنمية والتطوير».

التميّز المالي

من ناحيته أشار ناصر كشواني إلى أنه منذ إطلاق الدورة الأولى لجائزة الأداء المالي المتميّز في العام المالي 2017، دأبت الأمانة العامة للجائزة على تحديث وتطوير جميع عوامل التميّز المالي من الجهات والمؤسسات الحكومية المستهدفة، وأيضاً من الفئات المالية النوعية ومعاييرها ومؤشرات قياسها.

وتشمل الجائزة في دورتها الخامسة 17 فئة، ضمن ثلاثة مستويات: الفئات المؤسسية المتميّزة، والمشاريع المتميّزة، والفئات الفردية المتميّزة، وهناك ثماني فئات ضمن الفئات المؤسسة المتميّزة، تمنح للجهة الرائدة في تطبيق معايير كل من الأداء المالي، والموازنات، والحسابات، والمشتريات، والإيرادات، والتدقيق والرقابة المالية، وفي مجال المشاريع المتميّزة، هناك فئتان هما: مشاريع ترشيد النفقات، ومشاريع الابتكار المالي.

ومن المقرر أن يبدأ الترشّح للجائزة لجميع الفئات ابتداءً من يوم 22 أغسطس 2021 وحتى يوم 23 ديسمبر 2021، من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة، وسيتم الإعلان عن الفائزين في بداية عام 2022.