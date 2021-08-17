السيارات تدفع إنتاج المصانع الأميركية للارتفاع

واشنطن (رويترز) - قفز إنتاج المصانع في الولايات المتحدة في يوليو، مدعوما بتسارع إنتاج المركبات مع قيام مصنعي السيارات إما بتقليص أو إلغاء إغلاقات سنوية وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الثلاثاء إن إنتاج قطاع التصنيع ارتفع 1.4 بالمئة الشهر الماضي بعد هبوطه 0.3 بالمئة في يونيو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع إنتاج المصانع الأميركية 0.6 بالمئة.

وقفز إنتاج مصانع السيارات 11.2 بالمئة الشهر الماضي. وقال مجلس الاحتياطي إن النقص في أشباه الموصلات أجبر شركات السيارات على تعديل الجداول الزمنية للإنتاج.

وعلى الرغم من هذه القفزة فإن إنتاج السيارات ومكوناتها في يوليو كان منخفضا 3.5 بالمئة عن أحدث ذروة له التي سجلها في يناير 2021.