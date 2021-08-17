«اتصالات» ترفع حصتها في «اتصالات المغرب»

أبوظبي (الاتحاد) وقعت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «مجموعة اتصالات» مع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية استحواذ على حصة الصندوق في شركة اتصالات للاستثمار في شمال إفريقيا، والبالغة 8.7%، وبذلك ترتفع ملكية مجموعة اتصالات إلى 100%.

وتمتلك شركة اتصالات للاستثمار في شمال إفريقيا سوسيتي ديبارتيسيباشن دان لي تيليوميونيكشن (اس بي تي) والتي بدورها تمتلك حصة في اتصالات المغرب «مجموعة ماروك تليكوم».

وقالت المجموعة في بيان إن هذا الاستحواذ سيؤدي إلى زيادة الملكية الفعلية لمجموعة اتصالات في اتصالات المغرب «مجموعة ماروك تليكوم» من 48.4% إلى 53% مما سوف يؤثر إيجابياً في صافي الأرباح الموحدة لمجموعة اتصالات نتيجة لانخفاض حصة الأقلية في النتائج الموحدة، وارتفاع تدفق الأرباح المستقبلية من اتصالات المغرب «مجموعة ماروك تليكوم».

وتمتلك اتصالات المغرب «مجموعة ماروك تليكوم» عمليات في 11 دولة في المغرب وغرب إفريقيا وتقدم خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الهواتف المتنقلة، والثابتة، والنطاق العريض، وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف، وخدمات الاتصالات الأخرى.

وتبلغ القيمة المتوقعة للاستحواذ 505 ملايين دولار (1.85 مليار درهم) قابلة للتغيير بناء على ظروف السوق السائدة قبل إتمام الصفقة، مثل سعر الصرف الأجنبي. وسيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال قروض بنكية. وإتمام الصفقة يخضع لاستيفاء عدد من الشروط.