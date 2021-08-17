منصة لمواجهة التهديدات السيبرانية

دبي (الاتحاد) طرحت شركة فاير آي، المتخصصة في مجال الأمن القائم على استقصاء البيانات والمعلومات، اليوم منصة إكس دي أر فاير آي، وهي منصة موحدة مصممة لمساعدة فرق العمليات الأمنية على تعزيز اكتشاف التهديدات السيبرانية، وتسريع قدرات الاستجابة، وتبسيط التحقيقات.

وتوفر منصة "إكس دي أر" حماية أمنية أساسية للنهاية الطرفية والشبكة والبريد الإلكتروني والسحابة مع التركيز على تحسين قدرات المؤسسات للتحكم في الحوادث من الاكتشاف إلى الاستجابة. في حين توحد منصة "هيلكس" من فاير آي (FireEye Helix) العمليات الأمنية من خلال توفير الجيل التالي من إدارة الأحداث والحوادث الأمنية (SIEM )، وتنسيق الأمان، والأتمتة والاستجابة (SOAR)، وإمكانيات الارتباط جنباً إلى جنب مع بيانات استقصاء التهديدات المدعومة من "مانديانت".

وقال بريمان بالما، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات لدى "فاير آي": "معرفتنا الفائقة بالتهديدات والجهات المهاجمة منقطعة النظير. لذا وبكل سهولة، أعتقد أننا ندير أفضل منصة "إكس دي أر" في الأعمال التجارية من خلال دمج استقصاء التهديدات في محرك كشف متقدم يتم توفيره مركزياً وعلى نطاق واسع عبر السحابة. حيث تعمل منصة "إكس دي أر" الخاصة بنا بترجمة الرؤى إلى إجراءات عبر أكثر من 600 تقنية أمنية. كما أن المنصة تعزز مهمتنا المتمثلة في حماية عملائنا بلا هوادة".

يوفر تصميم السحابة الأصلية "هيلكس" من "فاير آي" تجربة محلل محسّنة تسمح بالتكامل السلس لأدوات الأمان المتباينة بغض النظر عن المورد أو مصدر البيانات. في حين تعتبر منصة "إكس دي أر" الخاصة بـ "فاير آي" هي الأنسب لفرق العمليات الأمنية في المؤسسات والسوق المتوسطة التي تتعرض بشكل متزايد لخطر الهجمات الإلكترونية بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك تطور التهديدات وإدارة أدوات الأمان دون المستوى الأمثل ونقص الموظفين.