«مبادلة للاستثمارات» تجمع 1.6 مليار دولار لصندوق «الأسهم الخاصة 3»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت اليوم شركة مبادلة للاستثمارات المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، عن نجاحها في جمع التمويلات لصندوق الأسهم الخاصة (الصندوق الثالث) مع إغلاق نهائي بقيمة 1.6 مليار دولار، متجاوزة مبلغ التمويل المستهدف.

وحصل الصندوق الثالث على استثمارات أخرى من مجموعة متنوعة من المستثمرين الجدد والحاليين بما في ذلك خطط التقاعد، والثروات، وبرامج التأمين، والمؤسسات الحكومية، والشركات العائلية، وشركات الأسهم الخاصة في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وقال أديب مطر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في "مبادلة للاستثمارات المالية": أسسنا وحدة الاستثمار في الأسهم الخاصة منذ 13 عاماً. ويمثل نجاحنا في جمع التمويلات للصندوق الثالث علامة فارقة لفريقنا وفريق مبادلة للاستثمارات المالية. يعدّ حصولنا على فرصة للدخول في شراكة مع مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الرائدة من أنحاء العالم بمثابة امتياز بالنسبة لنا، ودليلاً على ثقة السوق في قدرتنا على توفير فرص جديدة للمستثمرين، وإقامة شراكات مثمرة مع شركات رائدة، وخلق قيمة عبر محفظتنا لكي يواصل المستثمرون معنا تحقيق عوائد جيدة ومحسوبة المخاطر".

ويركز الصندوق الثالث من مبادلة للاستثمارات المالية على الاستثمارات المباشرة في أميركا الشمالية وأوروبا عبر قطاعات أساسية يبرع فريق الإدارة فيها ويتملك شبكة أعمال قوية في مجالاتها.

وتشمل هذه القطاعات:

1) الإعلام والرياضة والترفيه.

2) الخدمات الاستهلاكية والغذائية.

3) الخدمات المالية.

4) الخدمات الصناعية والتجارية.

وتبلغ استثمارات الصندوق الثالث حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول منها "ريف تكنولوجي"، وهي منصة تقنية تعمل على توصيل أفراد المجتمع بالخدمات والتجارب والسلع القريبة بهدف تمكين وتسريع نمو اقتصاد دول أميركا الشمالية، وشبكة YES، الشبكة الرياضية الإقليمية الرائدة في منطقة نيويورك الكبرى؛ وبيترسون فارمز، المصنع الرائد لقطع التفاح الطازجة ومنتجات الفاكهة المجمّدة والعصائر الطازجة غير المركزة في الولايات المتحدة، وغيرها.

وأضاف أديب مطر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في "مبادلة للاستثمارات المالية": يُثبت نجاح وحدة الأسهم الخاصة مدى قوة مبادلة للاستثمارات المالية واستراتيجيتها في تحقيق عوائد مجزية ومحسوبة المخاطر من خلال الاستفادة من مزايا الملكية السيادية سواء من خلال: استثمار وتوفير الفرص، أو القدرة على الاستفادة من المصادر خلال العمل الدؤوب، أو توفير قيمة إضافية للملاك، مع إستراتيجية استثمار موجّهة وفريق عمل متحمس ومنضبط، ويدعم ذلك عمليات استثمار دقيقة تركز على المحافظة على رأس المال وتقليل المخاطر".

وتمتلك "مبادلة للاستثمارات المالية" حضوراً عالمياً، إذ افتتحت مكاتب لها في كل من نيويورك ولندن، وذلك بهدف الاستفادة بشكل أفضل من فرص الاستثمار وإدارة المحافظ في اثنين من الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى الانخراط بشكل أكبر مع قاعدة مستثمريها العالميين.

تتبع "مبادلة للاستثمارات المالية" نهجاً استثمارياً قائماً على التميز وتحقيق القيمة المضافة، والبحث عن فرص استثمارية مناسبة في شتى أنحاء العالم، بالاستفادة من شبكة "مبادلة" وأنشطتها العالمية. ويتم تقييم الفرص الاستثمارية بطريقة منهجية ودقيقة تتيح تحقيق منافع متميزة للمستثمرين. تدير مبادلة للاستثمارات المالية أصولاً بقيمة 9 مليارات دولار من خلال صناديق جهات أخرى عبر أربعة مجالات أعمال هي الأسهم الخاصة والأسهم العامة والشركات الناشئة ومحفظة استثمار في البرازيل، بالإضافة إلى أنها أول شركة مملوكة لصندوق ثروة سيادي، يدير استثمارات بالنيابة عن مؤسسات استثمارية. ويُعد نمو مبادلة للاستثمارات المالية لتصبح شركة عالمية لإدارة الأصول مقرها الرئيسي أبوظبي وتركز على أنشطة الاستثمار الدولية دليلاً إضافياً على نهجها الريادي لبناء الأعمال والتنويع المستمر بعيداً عن الاعتماد على الموارد الطبيعية.