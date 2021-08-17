«هيمالايا ويلنس» تبني مصنع أدوية عشبية في «دبي الصناعية»

دبي (الاتحاد) أعلنت مدينة دبي الصناعية، عن توقيع اتفاقية مع «هيمالايا ويلنس» لبناء مصنع متطور للأدوية العشبية بتكلفة 120 مليون درهم، سيوفر مئات فرص العمل التخصصية وينتج سنوياً 3 مليارات قرص دوائي و15 مليون عبوة شراب و3 ملايين أنبوبة مرهم، ويصدر منتجاته إلى أكثر من 100 دولة.

وحضر التوقيع كل من عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي القابضة لإدارة الأصول، وسعود أبو الشوارب المدير العام لمدينة دبي الصناعية وشايلندرا مالهوترا، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة هيمالايا ويلنس وجاتين براهميتشا، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة هيمالايا ويلنس.

خلال توقيع الاتفاقية

وسيبدأ الإنتاج التجاري للمنشأة الجديدة بالربع الأول من العام 2024، وسيتم بناء المصنع وفق أعلى المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية ووفق ممارسات التصنيع الجيد المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، بما يتناسب والثقة العالمية بالمنتجات الإماراتية عالية الجودة، ويعزز الأمن الطبي، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمتمثلة في «مشروع 300 مليار».

مجسم مصنع الأدوية



ويمتد المصنع على مساحة 760 ألف قدم مربعة، ليكون منشأة الأدوية العشبية الأولى من ثلاث منشآت ستبنيها هيمالايا في مدينة دبي الصناعية، تليها في المستقبل منشأتان، واحدة لمنتجات العناية الشخصية، والأخرى للأطعمة الوظيفية التي تعزز الصحة وتقي من الأمراض.

وقال عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في دبي القابضة لإدارة الأصول: إن «دولة الإمارات مستمرة في ترسيخ مكانتها العالمية الرائدة في شتى المجالات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للاستثمار المستمر في تطوير البنية الأساسية وإطلاق المبادرات والتشريعات المحفزة والتركيز على القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها قطاع الصناعة»، مؤكداً أن «صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية بشكل عام تتمتع بأهمية كبيرة ضمن استراتيجيات الدولة وخططها الطموحة، والشراكة مع هيمالايا إنجاز جديد ضمن الجهود الرامية لتحقيق هذه الاستراتيجيات والخطط وخصوصاً «مشروع 300 مليار».

من جانبه، قال سعود أبو الشوارب، المدير العام لمدينة دبي الصناعية: «إن زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية يدعم نمو الصناعة الإماراتية ويتماشى مع رؤية القيادة بتعزيز التنويع الاقتصادي، وتأتي هذه الشراكة مع شركة هيمالايا العالمية لتؤكد على بيئة الأعمال التنافسية التي نوفرها، والبنية التحتية المتقدمة وسهولة تأسيس الأعمال، وهي العوامل التي تجعل مدينة دبي الصناعية المكان الأفضل لنمو الشركات وارتقائها لمستويات جديدة».

وأضاف:«نسعى دائماً لتمكين مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية التي تشكل محركاً استراتيجياً للنمو الاقتصادي المستدام، وما اتفاقية اليوم إلا خطوة إضافية إلى الأمام ضمن جهودنا المستمرة لتكريس مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية المتقدمة».

وقال المدير التنفيذي في شركة هيمالايا شايلندرا مالهوترا:«تهدف رؤيتنا إلى نشر الصحة والعافية في كل منزل، والفرحة في كل قلب. ولطالما كانت الابتكارات المدعومة بالأبحاث مثالاً على التزامنا بهذه الرؤية. واليوم وبعد أكثر من 20 عاماً من العمل الناجح في المنطقة، قررنا بناء منشأة على مستوى عالمي لتصنيع مستحضراتنا الصيدلانية العشبية، ولأن أعمالنا صديقة للبيئة، ستحصل المنشأة الجديدة على شهادة Leeds - Green Building».

وأضاف: «بهدف الارتقاء بقدراتنا التصنيعية العالمية من الأدوية العشبية، تم تصميم المنشأة لتكون قادرة على التصدير إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، علماً أن علاماتنا التجارية الرائدة مثل Liv.52 وCystone معروفة في بلدان كثيرة، وقد اخترنا دولة الإمارات العربية المتحدة منطلقا لنا نظراً لموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الحديثة، وتميز وتنافسية بيئة الأعمال، إذ لطالما كانت الإمارات حجر الزاوية في نجاح هيمالايا العالمي، وبلا شك ستعزز الشراكة مع مدينة دبي الصناعية استراتيجيتنا العالمية».