الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار

إسطنبول (رويترز) - لامست الليرة التركية اليوم الثلاثاء أقوى مستوياتها مقابل العملة الأميركية في قرابة أسبوعين بعد أن انحسر قلق المستثمرين بشأن تيسير محتمل أكبر للسياسات النقدية.

وبلغت الليرة 8.39 مقابل الدولار بحلول الساعة 10.41 بتوقيت جرينتش، لترتفع من مستوى إغلاق عند 8.4550 أمس الاثنين.

والأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسية مستقرا عند 19 بالمئة، مكررا تعهده بتشديد السياسات في مواجهة التضخم المرتفع.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها منذ الأسبوع الماضي، ما زالت الليرة منخفضة أكثر من 11 بالمئة منذ بداية العام.

واستقلال البنك المركزي مثار قلق رئيسي للمستثمرين في السنوات الأخيرة، بالنظر إلى دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان علنا إلى خفض الفائدة. وقال خبراء اقتصاد إن صيغة البيان الذي أعقب اجتماع تحديد الفائدة الخميس الماضي لم يشر إلى خفض مبكر.

وقال متعاملون إن انخفاض أسعار النفط وتعافي إيرادات السياحة يسهمان أيضا في تحديد المسار الذي تتبعه الليرة.