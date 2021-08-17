التوظيف في بريطانيا يقترب من مستوى ما قبل الجائحة

لندن (رويترز) - كشفت بيانات ضريبية اليوم الثلاثاء أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية زاد 182 ألفا في يوليو مقارنة مع يونيو، ليقترب من مستواه قبل الجائحة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 28.9 مليون شخص الآن على قوائم أجور الشركات، بما يقل 201 ألف عن مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19 التي ضربت بريطانيا منذ مارس 2020.

ونزل معدل البطالة العام للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو إلى 4.7 بالمئة. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الأغلب أن يستقر معدل البطالة عند 4.8 بالمئة.

وتلقت سوق العمل البريطانية دفعة من دعم للوظائف يقدمه وزير المالية ريشي سوناك سدد أجور 8.9 مليون وظيفة في ذروته في مايو 2020، خلال أول إغلاق عام لكوفيد-19، وانخفض العدد إلى 1.9 مليون وظيفة في نهاية يونيو 2021.

وقال سوناك «أعلم أنه لا تزال هناك عقبات في الطريق لكن البيانات مبشرة... هناك الآن المزيد من الموظفين على قوائم الرواتب أكثر من أي وقت منذ مارس 2020 وعدد الناس ضمن خطة الدعم هو الأقل منذ تدشينها».

ومن المقرر الإنهاء التدريجي لخطة الدعم بحلول نهاية سبتمبر مما قد يرفع عدد الوظائف المفقودة مجددا.

لكن بنك إنجلترا المركزي قال هذا الشهر إن معدل البطالة بلغ الذروة بالفعل على الأرجح وإنه لم يعد يتوقع قفزة بعد نهاية خطة الدعم.