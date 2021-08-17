النفط يتخلى عن مكاسبه

طوكيو (رويترز) - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متخلية عن مكاسب مبكرة إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل تنامي الإصابات بسلالة دلتا أمام توقعات بألا يعزز كبار منتجي النفط الإمدادات قريبا.

ونزل خام برنت 51 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07.03 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ 69.77 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل بعدما سجل 67.66 دولار في وقت سابق.

من المقرر أن تمدد اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى بينما توقعت السلطات في أستراليا اليوم زيادة كبيرة في الإصابات في سيدني رغم الإغلاق الطويل.

وأمس الاثنين، نزل برنت 1.5 بالمئة والخام الأميركي 1.7 بالمئة.

وتعافت الأسعار في التعاملات المبكرة في آسيا بعدما قالت أربعة مصادر لرويترز إن مجموعة أوبك+، وتضم دول أعضاء بمنظمة أوبك وحلفاء منهم روسيا، يعتقدون بأن أسواق النفط ليست بحاجة لضخ مزيد من النفط خلافا للذي يخططون لضخه في الأشهر المقبلة.

وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المجموعة الأسبوع الماضي على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي تراه تهديدا لتعافي الاقتصاد العالمي.