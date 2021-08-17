مسح: المستثمرون يعززون حيازات النقد

لندن (رويترز) - أظهر مسح يجريه بنك أوف أميركا لشهر أغسطس الثلاثاء إن أقل من نصف المشاركين في المسح الشهري لمديري الصناديق يتوقعون المزيد من التحسن للاقتصاد الأوروبي على مدى الاثني عشر شهرا المقبلة، ما يمثل أدنى نسبة منذ يونيو الماضي.

وجاء في النسخة الأوروبية من المسح الشهري أن التوقعات بفتور النمو ترجع بشكل أساسي إلى مخاوف كوفيد، فيما أشار 19 بالمئة من المستثمرين إلى السلالة المتحورة دلتا كأكبر مخاطر يرجح أن يتجنبها الاقتصاد الأوروبي، بعد مخاطر التضخم والمخاوف من حدوث اضطراب جراء التخفيف التدريجي للتحفيز.

وقال بنك أوف أميركا إنه نتيجة لهذا، رفع 23 بالمئة من المستثمرين حيازات النقد، وهي أكبر نسبة في عام.

وقال نحو 70 بالمئة من عملاء بنك أوف أميركا، بأصول تحت الإدارة بقيمة 750 مليار دولار، إنهم يتوقعون تحسن الأوضاع الاقتصادية، مقارنة مع 64 بالمئة في مسح يوليو.