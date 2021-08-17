مصر للطيران تدشن خدمة جديدة للركاب لترقية درجات سفرهم ذاتياً

أطلقت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، خدمة جديدة تتيح للراكب على متن رحلات الناقل الوطني تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال على رحلات مصر للطيران الدولية من وإلى دبي ولندن وميلانو كمرحلة أولى.

وقالت مصر للطيران، في بيان صحفي أصدرته اليوم الثلاثاء، إن توفير هذه الخدمة يأتي في إطار اهتمام الشركة بتنويع خدمات السفر وتقديم ميزات جديدة لعملائها في مختلف مراحل السفر.

وأشارت إلى أنه من خلال هذه الخدمة يقوم الراكب بتقديم عرض سعر مناسب له يختاره من بين القيم المعروضة المتاحة لتعلية درجة سفره، وفي حالة قبول العرض المقدم من قبل الراكب يتلقى بريداً إلكترونياً يؤكد حصوله على التعلية، لافتة إلى أنه يمكن الاستفادة بهذه الخدمة خلال الفترة من 10 أيام وحتى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة الدولية.

ووفق الشركة، تتوافر أيضاً خدمة التعلية الفورية لدرجة السفر، وهي خدمة تتيح للراكب تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال بسعر محدد لكل رحلة خلال الفترة من 7 أيام وحتى 6 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.