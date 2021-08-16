«ديوا» تحصد 24 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، 24 جائزة محلية وإقليمية وعالمية مرموقة خلال النصف الأول من العام 2021، كما سجلت الهيئة إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء، في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وبهذا الإنجاز تصل حصيلة الهيئة من الجوائز، من العام 2015 وحتى النصف الأول من العام الجاري، إلى 348 جائزة (62 محلية، 63 إقليمية، 223 عالمية).

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن نجاحات الهيئة تأتي ثمرة عملها الدؤوب لتحقيق المراكز العليا والمتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لا ترضى إلا بالمركز الأول، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انسجاماً مع «المبادئ الثمانية للحكم والحكومة»، و«وثيقة الخمسين» التي تهدف إلى توفير الرخاء والازدهار لمواطني دبي، وتحقيق سعادة الفرد والمجتمع وفق منظومة متكاملة وأسس راسخة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، وجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071.

وأضاف معالي الطاير: «لدى الهيئة سجل حافل من النتائج الرائدة عالمياً، من بينها أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 1.66 دقيقة لكل مشترك سنوياً، وأدنى فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 3.3%، وواحدة من أدنى قيم الفاقد في شبكات المياه بنسبة 5.1%، كما بلغت نسبة كفاءة استخدام الطاقة في محطات إنتاج الطاقة التابعة للهيئة 90%».