غرفة دبي تستعـرض جاهزية قطاع الأعمال للمشاركة في إكسبو 2020

دبي (الاتحاد)

ضمن سلسلة فيديوهات مبادرة «الطريق إلى إكسبو 2020» التي أطلقتها غرفة دبي لاستعراض استعدادات مجتمع الأعمال لإكسبو 2020 دبي، أطلقت الغرفة الفيديو الثالث للسلسلة، والذي يستضيف عامر الشيخ، رئيس ومدير عام «بيبسيكو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ويرصد رؤيته وتوقعاته للحدث الدولي، الذي ينتظر العالم انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتهدف غرفة دبي من خلال سلسلة «الطريق إلى إكسبو 2020» إلى استعراض الوسائل الفعّالة التي سيحقق إكسبو 2020 دبي من خلالها التواصل بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية، عبر استضافة نخبة من قادة وصناع قرار مجتمع الأعمال والشركات الرائدة العاملة في الدولة، لتسليط الضوء على رؤاهم وما يتوقعونه من إكسبو 2020 دبي، والتعرف على تفاصيل مشاركاتهم في الحدث العالمي.

وقال الشيخ: «حرصت بيبسيكو على المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، الذي سيجمع تحت مظلته مشاركين من جميع أنحاء العالم، تجمعهم قضايا عالمية مشتركة مثل التغير المناخي والمساواة في حقوق التعلم للجميع، إلى جانب الرعاية الصحية، والرقمنة، ونظم الأغذية المستدامة لإيجاد حلول لها، والمسألة الأكثر أهمية هي التواصل المباشر فيما بينهم».

وستلعب غرفة دبي، شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، دوراً محورياً في تحفيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي خلال فترة إقامة الحدث الدولي، التي تمتد لستة أشهر.

وبصفتها شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي عدداً من الفعاليات بالتزامن مع الحدث الدولي، بما فيها سلسلة منتديات الأعمال العالمية.