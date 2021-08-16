919 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 919 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 243 مبايعة بقيمة 510.5 مليون درهم، منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 179.27 مليون درهم و192 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 331.23 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 42 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة أم هرير الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.